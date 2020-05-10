رئيس الكونغو: الظروف غير مواتية حالياً لعقد منتدى مصالحة ليبية شاملة في أديس أبابا

نغسيو أصاف في مقابلة مع قناة «فرانس 24» وإذاعة فرنسا الدولية الوضع في ليبيا مؤسف ودرامي بسبب تحطم آمال وقف إطلاق النار.

وناشد الأطراف الليبية بالامتثال للحكمة من أجل تخفيف معاناة الشعب الليبي، متعهداً بمواصلة الاتحاد الأفريقي الحفاظ على هدف المصالحة الليبية لأنه يرى أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا.