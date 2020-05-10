ندول حول الهلال الأحمر والمبادئ الأساسية للجمعية ببني وليد

نظم فرع جمعية الهلال الأحمر في بني وليد، ندوة توعوية حول الهلال الأحمر والمبادئ الأساسية للجمعية لمناسبة إحياء اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي أمس السبت.

وأوضع أمين فرع جمعية الهلال الأحمر ببني وليد، علي الفقهي لـ«بوابة الوسط» أن الندوة التي أقيمت بمسرح ثانوية العلوم الأساسية استهدفت عددا من أعضاء الجمعية والأعضاء الجد لتعريفهم بأساسيات عمل الهلال الأحمر ودورها الإنساني بعيدا كل البعد عن التجاذبات والصراعات السياسية.

وذكر الفقهي أن الندوة تطرقت إلى دور جمعية الهلال الأحمر للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ودور أعضاء الجمعية في التوعية والتثقيف وتطبيق الإحترازات الضرورية للوقاية من الإصابة.

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