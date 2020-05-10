الطبيب يطالب الوفاق بوضع أسرى الجيش بجانب الطائرات في قاعدة معيتيقة ليتم قصفهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الإنقاذ السابقة خالد الطبيب، حكومة الوفاق بوضع الأسرى التابعين لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في قاعدة معيتيقة بجانب الطائرات، قائلاً “بعد أن يتم قصفهم نزلوا صورهم موتى يشوفوهم أهلهم”.

الطبيب قال ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “كتبت بأن لازم نحطوا الأسرى في أماكن القصف.. ردوا أصحاب القلوب الرهيفة والعواطف الجياشة وقالوا حرام ما يجيج، نقولهم لما يطيح الصاروخ على خوتك الصغار وبوك وأمك ممكن نسمعوه منك الكلام هذا”.

وتابع “ردوا جماعة الصنة.. تفطر في الصيام، وقالوا: الرسول وصانا بحسن المعاملة مع الأسري صحيح رسولنا عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم وصانا بذلك، لكن مع كفار قريش الذين كانوا يحملون مروءة العرب، ولا أعتقد أنه خصّ بكلامه الجراثيم”.

وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن وحدات عسكرية بدأت تحركا واسعا في طرابلس للسيطرة على مراصد مرتزقة أردوغان في محور صلاح الدين و ابوسليم بوسط المدينة.

وأضاف المحجوب في تصريحات اعلامية “أن الجيش الليبي ينوي توسيع مناطق سيطرته في الجزء المتبقي من طرابلس حتى ميدان الشهداء”.

وحول الوضع العسكري جنوب مصراتة، قال المحجوب إن سلاح الجو الليبي شن سلسلة غارات استهدفت تمركزات و مخازن ذخير بمنطقة ابو قرين جنوب شرق مدينة مصراتة.

وأوضح أن الجيش الوطني تبادل القصف المدفعي مع (قوات الوفاق) بالقرب من ابوقرين منذ عصر السبت.

وكانت وسائط الدفاع الجوي بالجيش الليبي قد تمكنت السبت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة.

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