تعليم الوفاق تبحث خطة استئناف الدراسة

التقى وزير التعليم (المكلف) بحكومة الوفاق “محمد عماري”، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بوضع خطة استئناف الدراسة.

وتم خلال اللقاء بحث خطة استئناف الدراسة، والضوابط النهائية للخطة الفنية والوقائية المرسومة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل الوسط التعليمي في حال الموافقة على العودة التدريجية للدراسة بالمدارس.

وأوضح وكيل الوزارة – عضو اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا “عادل جمعة” ، أن أبرز النقاط والمخاوف التي تم تناولها في الاجتماع الأخير للجنة العليا واللجنة العلمية والاستشارية لمجابهة جائحة كورونا، والذي خصص لاستعراض الخطة الفنية والوقائية لوزارة التعليم في حال الموافقة على استئناف الدراسة بشكل تدريجي، واستعرض أهم التوصيات التي خلص لها الاجتماع بالخصوص.

من جهته شدد الوزير، في نهاية الاجتماع علي ضرورة جاهزية الوزارة وكافة أذرعها التربوية والتنفيذية لاستئناف الدراسة في حال موافقة الجهات المعنية على ذلك ووضع الجميع إعلاميا في صورة الإجراءات المتخذة من طرفها بالخصوص.