الجزائر..مركب توسيالي يصدر 18 ألف طن من الحديد لكندا

قام مركب الحديد والصلب “توسيالي” لبطيوة ( ولاية وهران) بتصدير 18 ألف طن من حديد البناء إلى كندا, حسبما صرح به عزي رمزي مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات لذات المركب.

وقد تم نقل هذه الحمولة انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء أوشاوا بكندا أمس الجمعة ، و تعد عملية التصدير هاته الثالثة من نوعها برسم العام الجاري.

كما يرتقب مع نهاية شهر ماي الجاري تصدير 10 ألاف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من ميناء مستغانم.

للتذكير فقد قام المركب المذكور خلال العام الجاري بتصدير 3.050 طن من حديد البناء إلى بريطانيا و زهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا.

ويذكر أنه بلغ مركب “توسيالي” إنتاج إجمالي قدر بنحو 3 ملايين طن خلال 2019.