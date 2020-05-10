الصحة العالمية تناشد الليبيين بالالتزام بالحجر المنزلي حتى لا يؤدي إلى انفجار وبائي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا رمضان عصمان، أن الوضع الصحي للحالات المصابة بالفيروس جيد جدا، وأن كل الحالات التي دخلت الإيواء خرجت باستثناء الحالة الأخيرة التي سجلت منذ يومين .

عصمان قال – في تصريحات صحفية – إن الوضع الصحي لباقي حالات العزل المنزلي لا يحتاج للإيواء في المستشفى أو للعناية الفائقة، مضيفا أن الحالة التي سجلت في مدينة صرمان خرجت من المستشفى، وتعافت بشكل كامل .

وأوضح أن الوضع حاليا مستقر ومطمئن، لكن البلاد لم تتجاوز مرحلة الخطر، فالحالات عددها قليل، وأحيانا تكون النتائج لعدة أيام سلبية، متابعا: “الخوف من أن يكون هناك حالات غير مرئية بالمجتمع، نتيجة لطبيعة الوباء ذاته، لأن هناك نسبة تقدر بـ55% من الحالات تكون بدون أعراض، ولا يشعر صاحبها بوجودها رغم أنه مصاب، وهذه من الحالات التي من الصعوبة اكتشافها بالكشف العادي والروتيني”.

وذكر أن هذه الحالات قدرتها على نشر المرض أقل من الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض، مطالبا المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي حتى لا يؤدي بنا عدم التزامهم إلى انفجار وبائي.

وحول احتمالية إصابة الحالات التي شفيت بالوباء من جديد، قال إن الدراسات التي أجريت أثبت وجود بقايا من الوباء في الأشخاص المصابين من قبل بعد شفائهم، لكن ليس هناك دليل قاطع بعودة المرض، مضيفا أن تقارير الصحة العالمية لم تثبت ذلك، بل أوضحت أن هناك مناعة للأشخاص الذين أصيبوا من قبل تحميهم من الإصابة في المستقبل.

وسجلت ليبيا 64 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغت حالات الشفاء 24، فيما بلغت الوفيات 3 حالات.

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