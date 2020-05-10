زيدان: تهديدات تركيا ناتجة عن الخسائر في صفوف الأتراك بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

10 May, 2020

رأى الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان، أن ما وصفها بـ”التهديدات والعواء” الصادرة عن وزارة الخارجية التركية بشأن استهداف قوات الجيش الليبي، ناتجة عن الخسائر الكبيرة في صفوف العسكريين الأتراك في ليبيا.

وقال زيدان، في تعليقه على بيان وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، “ندرك تماماً بأن التهديدات والعواء الصادر عن وزارة خارجية أردوغان، ضد الجيش الليبي هي ناتجة عن الخسائر الكبيرة في صفوف العسكريين الأتراك في ليبيا والمرتزقة السوريين، وفشل خطط النظام التركي الإرهابي في الوطية وترهونة، فضلاً عن انتصارات وتقدمات قواتنا المسلحة الباهرة باتجاه عمق طرابلس”، بحسب وصفه.

وتابع زيدان، “جيشنا الباسل هو من يعتبركم أهدافاً مشروعة كقوة غازية تمارس الحرب والعدوان ضد ليبيا وشعبها، وسيسجل التاريخ العسكري في أنصع صفحاته انتصار قواتنا المسلحة العربية الليبية على القوات الإنكشارية للنظام العثماني الأردوغاني وخروجه مهزوماً مدحوراً صاغراً من أرض ليبيا الجهاد ليبيا أرض أحفاد شيخ الشهداء عمر المختار”، على حد تعبيره.