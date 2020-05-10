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برلماني أوروبي يطالب باحترام حظر الأسلحة وانسحاب المرتزقة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

جدد رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو، نداءه إلى أطراف النزاع في ليبيا للاستماع إلى طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف دائم لإطلاق النار.

وشدد كوزولينو في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية على ضرورة الدعم الكامل لنتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم خمسة وعشرين عشرة، خصوصا الاحترام الكامل لحظر الأسلحة، وانسحاب جميع المرتزقة المسلحين.

مضيفا أن استمرار النزاع له تأثير مرعب على المدنيين، داعيا الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تفاقمه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • مهرجات برلين طلعت زياط من رؤساء دول مهرجان برلين لوثت هواء المنطقة

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  • مشكلتنا يا حضرت النائب ليست في مليشيات المرتزقه الاجانب فمصيرهم الي رحيل مشكلتنا في
    مدنية الدولة في وجهة نظر سفهاء وغلمان مصراته فالهدف عندهم هو الابقاء علي مليشيات مصراته تمارس الارهاب علي هواها وبدون رادع من قانون او وازع من ضمير او مخافة حساب يوم الدين ومن منكم يريد ان يتعلم كيف تقام الدوله المدنيه فما عليه إلا التعلم من مصراته ،مصراته التي بعد نكبة فبراير اصبحت ملاذ للمليشيات المسلحة ومصدر الإرهاب والتطرف في ليبيا وفي دول الجوار وتعد مليشيات مصراتة هى العمود الفقرى للمليشيات المسلحة في ليبيا التى تحاول عرقلة قيام دوله في ليبيا واكبر عقبه في قيام الدوله في ليبيا هم جماعة الإخوان والجماعات الارهابيه المتطرفة هى القوام الرئيسى فى تكوين المليشيات المسلحة.وفى السطور التالية أبرز المعلومات عن مليشيات مدينة مصراتة التى عاثت فسادا العاصمة طرابلس وفي ما جاورها
    من مدن
    1. مليشيات فقر ليبيا التى تكونت من مليشيات مصراتة وتسببت فى حرق وتدمير مطار طرابلس الدولي عام 2014.
    2. مليشيات البهتان المنجوس  التى تشكلت بواسطة حكومة الوفاق فى أبريل 2016.
    3. مليشيا القوة الثالثة التى تشكلت فى عام 2014 بذريعة تأمين مدن الجنوب الليبي.
    4. مليشيا الصمود التى يقودها الإرهابي طلاح باذئي المتورط الرئيسى فى حرق مطار طرابلس الدولي 2014.
    5.مليشيا المجلس العسكري مصراتة وهى أقوى كتلة عسكرية في الغرب الليبي
    6. مليشيا الحلبوص وينحدر من مدينة مصراتة، وتعد هذه المليشيا من أقوى الكتائب المسلحة بالمدينة وأكثرها تجهيزا.
     7.مليشيا المحجوب وهي كتيبة تابعة للمجلس العسكري بمصراتة بالتحديد للبهتان المنجوس مكلفة بحماية مبنى رئاسة الوزراء الواقع بطريق السكة وسط طرابلس وتعد من أحد أبرز المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس
    .8.مليشيا درع ليبيا وهي مجموعة محسوبة على تيار جماعة الإخوان
    9.مليشيا الفاروق وهي إحدى الكتائب التي كانت ضمن تحالف فجر ليبيا، تعتبر من أشرس كتائب مدينة مصراتة وأكثرها عنفا.وتورطت مليشيات مسلحة في مدينة مصراتة في ارتكاب جرائم بحق مدن ليبيا بأكملها وأبرزها جريمة “تاورغاء” التي هجر على إثرها الالاف من النساء والأطفال والشيوخ من مدينتهم، فضلا عن انخراطها فى القتال ضد الجيش الليبى للمانعتها قيام دولة يسود العدل وتحكم بالقانون

     

     

     

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