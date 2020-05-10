برلماني أوروبي يطالب باحترام حظر الأسلحة وانسحاب المرتزقة

جدد رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو، نداءه إلى أطراف النزاع في ليبيا للاستماع إلى طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف دائم لإطلاق النار.

وشدد كوزولينو في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية على ضرورة الدعم الكامل لنتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم خمسة وعشرين عشرة، خصوصا الاحترام الكامل لحظر الأسلحة، وانسحاب جميع المرتزقة المسلحين.

مضيفا أن استمرار النزاع له تأثير مرعب على المدنيين، داعيا الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تفاقمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا