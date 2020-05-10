الرعاية الصحية تتابع تنفيذ الخطوات الاحترازية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل

نظمت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، ندوة تثقيفية حول كيفية مجابهة تفشي جائحة كورونا وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع هذا المرض بمؤسسة الإصلاح والتأهيل (الهدى مصراتة).

وقام مدير إدارة الرعاية الصحية رفقة مدير المؤسسة، على هامش هذه الفعالية، بجولة تفقدية لبعض مرافق المؤسسة شملت مخازن التموين والأدوية والعيادة وذلك لضمان موائمة الخدمات المقدمة للمعايير الصحية المعمول بها والاطمئنان على سلامة وصحة النزلاء ضمن الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة العدل لمكافحة الجائحة.