عقيلة صالح يناقش مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية مع مجلس قبائل الجبارنة

ناقش رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وفد من مجلس قبائل الجبارنة، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمبادرة السياسية التي طرحها قبل أيام لإنهاء الأزمة الليبية، بحسب تصريح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي.

وضم وفد مجلس قبائل الجبارنة ممثلين عن قبائل العبيدات، المغاربة، العواقير، العبيد، العرفة، المجابرة، الجوازي، العريبات، اجلالات، والفوايد، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية.

وقال المريمي عن اللقاء الذي جرى أمس السبت، قدم خلاله مجلس قبائل الجبارنة التهاني لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمناسبة شهر رمضان.

وأوضح أن اللقاء ناقش «العديد من الموضوعات والقضايا والمستجدات السياسية في البلاد وكذلك تم مناقشة المبادرة التي طرحها وعرضها رئيس مجلس النواب على الشعب الليبي باستفاضة».

وأكد وفد مجلس الجبارنة خلال اللقاء دعمه ومساندته لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيله صالح عيسى، ودعمهم للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وشددوا على «ضرورة تحرير كافة التراب الليبي من الإرهاب والفوضى وتوحيد الجهود الوطنية في التصدي للعدوان والغزو التركي على ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن».

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وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار عيلة صالح في 23 أبريل الماضي، عن مبادرة سياسية من ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ولقيت مبادرة صالح استحسانا وترحيبا على المستوى الدولي، ورحبت بها كل من الولايات المتحدة وروسيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقشها قادة الدبلوماسية في كل من فرنسا وإيطاليا، كما لقيت صدى لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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