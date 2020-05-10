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«النهر الصناعي»: مجموعة مجهولة فصلت الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن جهاز «النهر الصناعي» تعرضت محطة الكهرباء «النهر 1» لاعتداء من مجموعة خارجة عن القانون أجبرت المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي.

وقال جهاز النهر الصناعي، في بيان له، إنه لم يتسن معرفة الدوافع والأسباب وراء الاعتداء الذي سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل واستمرار عمل الحقل الشرقي. 

وتوقع الجهاز ضعف وانقطاع المياه عن أغلب مناطق طرابلس خاصة المرتفعة، وحدوث عجز في الإمداد المائي وعدم القدرة على الإيفاء بكافة احتياجات المدن من المياه، وتعثر أعمال الصيانة للظروف الأمنية، إضافة إلى الاستهلاك المفرط للمياه والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات المنظومة خاصة المسار الشرقي للحصول على المياه لغرض الشرب والزراعة.

 

الوسوم

الكهرباء النهر الصناعي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • the Turkish dreams in Libya will lead tocomplimented problems with Tunisia. Tunisia should not involve with the criminal Ardogan and this will make Tunisia unstable. The National Accord Government of Tripoli is more dangerous for all Libyans and the World than the coronavirous. Turkey has nothing to do with Libya and we value the Turkish economical investment but not the military projects . We respect the Turkish people but we very much hate ARDOGAN. Libya is for Libyans, we can not leave our country to a a group of militia controlled by Turkey. We respect all the countries right and we always take care of all the ambassadors and people and even animals. We feel very sorry when we see a bird being killed. We do not shoot embassies and do not kill civilians but the militias of Tripoli did

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    • sure but you filthy kafirs do not hesitate to cut off the water supply for millions of libyans during ramadan and the corona pandemic, shut the fuck up ya hmaar you and your bird killing sorrow…khtfoooo

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