«النهر الصناعي»: مجموعة مجهولة فصلت الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي

أعلن جهاز «النهر الصناعي» تعرضت محطة الكهرباء «النهر 1» لاعتداء من مجموعة خارجة عن القانون أجبرت المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي.

وقال جهاز النهر الصناعي، في بيان له، إنه لم يتسن معرفة الدوافع والأسباب وراء الاعتداء الذي سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل واستمرار عمل الحقل الشرقي.

وتوقع الجهاز ضعف وانقطاع المياه عن أغلب مناطق طرابلس خاصة المرتفعة، وحدوث عجز في الإمداد المائي وعدم القدرة على الإيفاء بكافة احتياجات المدن من المياه، وتعثر أعمال الصيانة للظروف الأمنية، إضافة إلى الاستهلاك المفرط للمياه والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات المنظومة خاصة المسار الشرقي للحصول على المياه لغرض الشرب والزراعة.