الشرع : العمال هم أكثر الفئات المتضررة من كورونا

أكد وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير

المعتمدة ” خالد الشرع، الأحد، أن العمالة في القطاع الخاص أكثر الفئات تضررا

من الناحية الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأوضح الشرع، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية للوزارة

بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه من خلال المتابعة ورصد مؤشرات سوق

العمل من خلال البيانات المسجلة بمركز المعلومات والتوثيق فأن أكثر الفئات تضررا من

الناحية الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا هم العمال في القطاع الخاص من الرجال والنساء

وأصحاب المشاريع الخاصة كونهم يعملون في قطاعات أغلقت بالفعل بسبب الحظر.

وأضاف أن البيانات التي

تم رصدها سيتم إحالتها إلى الجهات المعنية لمعالجة أوضاع هذه الفئات المتضررة جراء

الحظر

