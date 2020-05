موصلات الوفاق : تضرر طائرة و تدمير البنية التحتية جراء قصف مطار معيتيقة الدولي

كشفت وزارة الموصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد،

عن حجم الخسائر والإضرار التى تعرض مطار معيتيقة الدولي جراء القصف العشوائي وسقوط

العديد من القذائف.

وأوضحت الوزارة في

بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن

الإضرار طالت طائرات مدنية وأخرجتها من الخدمة بالكامل، من بينها الطائرة 320 التي

كانت تستعد للإقلاع إلي اسبانيا للعودة بالليبيين العالقين، كما تسبب القصف في إحراق

سيارات الإطفاء و خزانات الوقود ودمار إجزاء من محطة الركاب وساحة وقوف الطائرات وورش

صيانة الطائرات و العديد من المرافق المتعلقة بالبنية التحتية للمطار و المرافق المدنية..

بحسب ما جاء في البيان

