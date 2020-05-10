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موصلات الوفاق : تضرر طائرة و تدمير البنية التحتية جراء قصف مطار معيتيقة الدولي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت وزارة الموصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد،
عن حجم الخسائر والإضرار التى تعرض مطار معيتيقة الدولي جراء القصف العشوائي وسقوط
العديد من القذائف.

وأوضحت الوزارة في
بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن
الإضرار طالت طائرات مدنية وأخرجتها من الخدمة بالكامل، من بينها الطائرة 320 التي
كانت تستعد للإقلاع إلي اسبانيا للعودة بالليبيين العالقين، كما تسبب القصف في إحراق
سيارات الإطفاء و خزانات الوقود ودمار إجزاء من محطة الركاب وساحة وقوف الطائرات وورش
صيانة الطائرات و العديد من المرافق المتعلقة بالبنية التحتية للمطار و المرافق المدنية..
بحسب ما جاء في البيان

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  • مالم يُمسح معيتيقه من علي وجه الأرض فمعني ذلك ان الجيش لم يقوم بواجبه تجاه الوطن فالذي لا خلاف فيه ان معيتيقه صار قاعده عسكريه تركيه تنطلق منها الطائرات المسيره لضرب مواقع فهذا الخطر القادم من معيتيقه يحتم علي الجيش مسح معيتيقه بالذي فيه بمبانيه بالاتراك الذين فيه مالم يكن الجيش فاعل حارق ماحق فان المؤيدين سيكونون في احباط وحنق فأين وابال القصف اين الاستهداف بكل الدقه فعندما يحين وقت الحرب لابد وان يبلي الجندي البلاء الحسن

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