الجيش الوطني يقتل “قائدا كبيرا” من المرتزقة (صور)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، مساء اليوم الأحد، مقتل المدعو محمد هنداوي، قائد الفيلق الثاني ضمن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال مع قوات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

وقالت الشعبة بصفحتها في “فيسبوك”، إن “الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تقوم بعملية نوعية من ساعات الفجر الأولى لليوم الأحد 17 رمضان، بمحور عين زارة، استهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني المدعو محمد هنداوي وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي”.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن “العملية النوعية” حقّقت هدفها بنجاح، وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني، ونشرت صورا لجثته وبطاقته التعريفية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، ارتفاع عدد القتلى من المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 268 شخصاً.

وقال المرصد في بيان، إن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، وقد قتلوا في محاور صلاح الدين والرملة ومشروع الهضبة.

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