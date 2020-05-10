استقرار أرقام “الوضع الوبائي” في ليبيا

أظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا، الذي نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة.

وقالت الوزارة في التحديث، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم الأحد 77 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوها جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت “صحة الوفاق” أن الوضع الوبائي يشير إلى أن عدد العينات بلغ 2812، وإجمالي الإصابات 64، والحالات النشطة 37، فيما بلغ عدد المتعافين 24، وظلت الوفيات عند 3 حالات.

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