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استقرار أرقام “الوضع الوبائي” في ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا، الذي نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة.

وقالت الوزارة في التحديث، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم الأحد 77 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوها جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت “صحة الوفاق” أن الوضع الوبائي يشير إلى أن عدد العينات بلغ 2812، وإجمالي الإصابات 64، والحالات النشطة 37، فيما بلغ عدد المتعافين 24، وظلت الوفيات عند 3 حالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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