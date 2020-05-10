مركز بنغازي الطبي: استقبلنا عشرات الحالات الطارئة بعد إغلاق قسم الطوارئ بالجلاء

كشف منسق الشؤون الطبية بقسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي محمد القايد، أنه منذ الساعة الرابعة أمس استقبل المركز أكثر من 60 حالة كسور إلى جانب غيار الجبس والغرز الجراحية للحوادث.

جاء ذلك في وقت استقبل مركز بنغازي الطبي جميع الحالات المحولة من مستشفى الجلاء للحوادث، بعد إغلاق قسم الطوارئ بالجلاء.

وأوضح القايد، في تصريح صحفي، الأحد، أنه تم علاج 3 حالات كسور للأطفال وإجراء ٣ عمليات طارئة ما بين عظام وجراحة أعصاب محولة من مستشفى الجلاء.

أشار إلى أنه تم أشضًا إجراء عملية طارئة في الساعة الخامسة فجرا، لحالة مصابة بطعنة في الصدر نتيجة مشاجرة، إلى جانب حالات الغيار على الجروح والطارئة.