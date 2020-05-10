المحجوب: تركيا تسعى للسيطرة على الوطية من خلال المليشيات والوفاق تُموّل

قال آمر التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، إن “تركيا تسعى من خلال المليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية التابعة للسراج للسيطرة علي قاعدة “عقبة بن نافع “العسكرية بمنطقة الوطية، وأن دور حكومة السراج هو توفير الدعم المالي الذي تحتاجه المليشيات من مقدرات الشعب الليبي”، وفق قوله.

وأضاف المحجوب، في تصريحات لـ “العين الإخبارية”، الأحد، أن “كل الهجمات التركية التي باءت بالفشل على القاعدة تستخدم فيه مئات العربات العسكرية بإسناد من الطيران المسير الذي نفذ آخر مرة أكثر من 24 غارة جوية بهدف السيطرة على القاعدة ثم الهجوم علي الرجبان والزنتان معا قرب الحدود التونسية”، وفق قوله.

وأشار المحجوب، إلى أن “قوات الجيش الليبي تقود المعارك بكل حنكة عسكرية وبخطط وتكتيك عسكري منظم، وتعلم متي تتقدم ومتي ننسحب ومتي تهاجم العدو، ولا تتلقى إملاءات خارجية على عكس المليشيات التي تأتمر بأوامر من خارج الوطن وعبر الحدود لتطبيق مشروع تركي الهدف منه السيطرة علي مقدرات الشعب الليبي”، وفق قوله.

وأشار آمر التوجيه المعنوي، إلى أن أحياء الحي الإسلامي والهضبة وصلاح الدين وغوط الشعال والجمهورية على صفيح ساخن للالتحام مع القوات المسلحة وسط تراجع المليشيات المستمر بجميع المحاور”

وأكد، أن أهالي العاصمة طرابلس في انتظار دخول قوات الجيش الليبي إلى المدينة للالتحام معها والقضاء على المليشيات.