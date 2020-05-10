العبيدي يتسلم مهام الشؤون الفنية بشركة البريقة

تسلم عضو مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عبد الرحمن العبيدي، مهامه رسميا المتمثلة في عضوية الشؤون الفنية من عضو الإدارة السابق خير الله صالح، بحضور وإشراف من عضو مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي.

وأشاد رئيس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في تصريح نُشر عبر المنصات الرسمية للمؤسسة مساء الأحد بدور خير الله طيلة الفترة الماضية، مبدياً ارتياحه من عملية التسليم والاستلام التي تمت في مدينة طبرق بين خيرالله صالح وعبد الرحمن العبيدي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعادت في أبريل الماضي، تشكيل مجلس الإدارة لشركة البريقة برئاسة إبراهيم بوبريدعة ليكون خلفاً لعماد بنكورة الذي استلم مهامه في أغسطس من عام 2018.

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