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المسماري: تزايد هبوط طائرات تركية وقطرية بمنطقة جربة جنوب تونس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، إن قوات الجيش الليبي حقت تقدمات   فى العزيزية والهيرة، قائلا: “دحرت قواتنا المليشيات فى غرب العزيزية ومحاور الهضبة وأبو سليم وصلاح الدين وعين زارة ‎جنوبي العاصمة طرابلـس.

وتابع المسماري، في تصريحات لـ “العربية”، “تراجعت المليشيات الإجرامية حتى غابة النصر”، محذرا من أنه سيتم استهداف أي مقر لأغراض عسكرية.

ورأى الناطق باسم القيادة العامة، أن البعثة الأممية ترى بعين واحدة وتسمع بأُذن واحدة”،  متسائلا باستنكار، لماذا لم تستنكر البعثة استخدام مطار معيتقية كمنطقة عسكرية ولجلب الآف المرتزقة والأسلحة وضرب المدنيين بالطيران المسير التركي؟

وأضاف المسماري، أن مسلحي الإخوان المسلمين يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم في تونس قرب الحدود مع ليبيا”، وأردف: “بدأنا نشهد تحركات مشبوهة تجري داخل الأراضي التونسية”، مشيرا إلى هبوط طائرات تركية وقطرية بشكل متزايد في منطقة (جربة) جنوب تونس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تراجع المليشيات حتى غابة النصر يعنى ان جزء من ابوسليم خالى منهم مثل مساكن ابوسليم وسوق ومسجد ابوسليم حيث يوجد كوبرى بعده على اليمين غابة النصر اما تقاطع الهضبة مع ابوسليم فيؤدى الى المرور من شارع البيبسى امام معهد ابوسليم الصناعى شرقا والتقدم شمالا حتى حى الاكواخ على طريق المطار والاقتراب من وزارة الداخلية على طريق المطار عند قورجى

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  • .يجب على القوى المدنية فى تونس التظاهر امام القصر الرئاسى احتجاج على دور رئيس تونس الداعم للارهاب علنا والغزو التركى على ليبيا ورفع رايات التاييد للجيش الوطنى وصور المشير خليفة حفتر

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