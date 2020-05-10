المسماري: تزايد هبوط طائرات تركية وقطرية بمنطقة جربة جنوب تونس

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، إن قوات الجيش الليبي حقت تقدمات فى العزيزية والهيرة، قائلا: “دحرت قواتنا المليشيات فى غرب العزيزية ومحاور الهضبة وأبو سليم وصلاح الدين وعين زارة ‎جنوبي العاصمة طرابلـس.

وتابع المسماري، في تصريحات لـ “العربية”، “تراجعت المليشيات الإجرامية حتى غابة النصر”، محذرا من أنه سيتم استهداف أي مقر لأغراض عسكرية.

ورأى الناطق باسم القيادة العامة، أن البعثة الأممية ترى بعين واحدة وتسمع بأُذن واحدة”، متسائلا باستنكار، لماذا لم تستنكر البعثة استخدام مطار معيتقية كمنطقة عسكرية ولجلب الآف المرتزقة والأسلحة وضرب المدنيين بالطيران المسير التركي؟

وأضاف المسماري، أن مسلحي الإخوان المسلمين يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم في تونس قرب الحدود مع ليبيا”، وأردف: “بدأنا نشهد تحركات مشبوهة تجري داخل الأراضي التونسية”، مشيرا إلى هبوط طائرات تركية وقطرية بشكل متزايد في منطقة (جربة) جنوب تونس.