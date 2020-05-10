أفاد
نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، تجدد سماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط
منطقة الهضبة.
The post تجدد أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط منطقة الهضبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد
نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، تجدد سماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط
منطقة الهضبة.
The post تجدد أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط منطقة الهضبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
TUNISIA HAS TO
OFFICIALLY REPLY
TO THE SERIOUS ALLEGATIONS REGARING INVOLVING WITH TURKEY ON ATTACKING LIBYA
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