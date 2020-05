قامت قوات الوفاق، الأحد، باستعراض عسكري بالأسلحة الثقيلة في ميدان السرايا الحمراء في طرابلس، موجه رسالة تهديد لقوات الجيش.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، تسجيل مصور نشره أحد القادة الميدانيين التابعين للوفاق يوثق عملية نقل أسلحة ثقيلة داخل الأحياء السكنية في طرابلس

