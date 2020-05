أعلنت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، الإثنين، اسقاط طائرة

تصوير للتجسس تابعة لقوات الوفاق بمحور المشروع جنوب طرابلس.

