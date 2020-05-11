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اللجنة الوطنية توافق على استخدام بلازما المتعافين من كورونا كمصدر للعلاج

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافقت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات الطبية، على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وجاءت الموافقة، بحسب ما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الامراض، عقب تقديم مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني، باستخدام بلازما المتعافيين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس.

واشترطت اللجنة، موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج مع التأكد من خلو البلازما المستخدمة من أي أمراض معدية أخرى.

ويشار إلى أن بلازما المتعافيين من فيروس كورونا مثبت علميا في علاج حالات كورونا عالميا.

للاطلاع على نصّ موافقة اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات الطبية، إضغط هُنا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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