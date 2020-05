أوقاف زليتن تدين التعدي على مكتبها وإقفاله

دان الموظفين والمتعاونين بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية

زليتن، التابعين للهيئة العامة للأوقاف بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم

الإثنين، التعدي على مكتب الأوقاف بالمدينة وإقفاله ومنع العاملين به من مباشرة أعمالهم

وتأدية واجبهم الشرعي.

وأكد الموظفون في تسجيل مصور أن مكتب الأوقاف بالمدينة

بعيد عن التجاذبات السياسية والحيادية من جميع التوجهات الموجودة، مشيرا إلى أنه

يعمل على الحد ووقف دعوات الصراع والفتن في المدينة والمساجد.

ودعا الموظفون جميع الأطراف إلى تحيد المساجد ومكاتب الأوقاف

وأماكن التحفيظ بعيدا عن التجاذبات والاختلافات واحترام مكانتها كرمز للوحدة

والاعتصام بحبل الله.

وحمل الموظفون المسؤولية الشرعية والقانونية لمن ساعد في

اقفال المكتب وتعطل إتمام إجراءات حجاج زليتن لهذا العام، مشيرا إلى أن الاغلاق

تسبب في إيقاف صرف مرتبات المتعاونين.

وتابع لموظفون بالتأكيد أن الإغلاق تسبب في إيقاف عمل وحدة الخزينة الخاصة بجباية إيرادات ابرام العقود.

