اخبار ليبيا الان

مديرية أمن الزاوية تعقد اجتماعا مصغرا حول تفعيل البحث الجنائي والنجدة 

تم النشر منذُ 31 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت مديرية أمن الزاوية، اجتماعا مصغرا، لتفعيل مكتب البحث الجنائي والنجدة والغرفة الأمنية المشتركة.

وترأس الاجتماع مدير أمن الزاوية العميد علي خليفة اللافي وبحضور، مدير مكتب مدير الأمن المستشار أحمد ابولقاسم البلعزي، مساعد الشؤون العامة العميد الطاهر إمحمد الربيب،  ورئيس مكتب التخطيط والمتابعة : العميد عبد السلام إمحمد المرتاح، ومساعد الشؤون الأمنية : العقيد عادل حسين حواص ورئيس مكتب الشؤون الإدارية العقيد طارق الهادي والي ومندوب الشؤون الأمنية العقيد عبد الرزاق الطاهر دوه.

ويأتي الاجتماع المصغر، لتأكيد النقاط التي تمت مناقشتها مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، الذي أكد على أهمية تفعيل دور مكاتب البحث الجنائي والنجدة والغرفة الأمنية المشتركة.

وتطرق مدير الأمن خلال الاجتماع، إلى قرار الحكومة بشأن خصم 20% من المرتبات الحكومية وسيتم تقديم مسودة للسيد الوزير بشأن تعديل القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك