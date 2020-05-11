مديرية أمن الزاوية تعقد اجتماعا مصغرا حول تفعيل البحث الجنائي والنجدة 

عقدت مديرية أمن الزاوية، اجتماعا مصغرا، لتفعيل مكتب البحث الجنائي والنجدة والغرفة الأمنية المشتركة.

وترأس الاجتماع مدير أمن الزاوية العميد علي خليفة اللافي وبحضور، مدير مكتب مدير الأمن المستشار أحمد ابولقاسم البلعزي، مساعد الشؤون العامة العميد الطاهر إمحمد الربيب، ورئيس مكتب التخطيط والمتابعة : العميد عبد السلام إمحمد المرتاح، ومساعد الشؤون الأمنية : العقيد عادل حسين حواص ورئيس مكتب الشؤون الإدارية العقيد طارق الهادي والي ومندوب الشؤون الأمنية العقيد عبد الرزاق الطاهر دوه.

ويأتي الاجتماع المصغر، لتأكيد النقاط التي تمت مناقشتها مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، الذي أكد على أهمية تفعيل دور مكاتب البحث الجنائي والنجدة والغرفة الأمنية المشتركة.

وتطرق مدير الأمن خلال الاجتماع، إلى قرار الحكومة بشأن خصم 20% من المرتبات الحكومية وسيتم تقديم مسودة للسيد الوزير بشأن تعديل القرار.

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