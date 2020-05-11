مستشفى الثورة بمدينة البيضاء يعلن نجاح أول عملية لزراعة القوقعة

أعلن مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة بمدينة البيضاء، نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بالمستشفى بقيادة الدكتور خالد بوعزيزة والدكتورة آمال الهوني والفريق الطبي بمستشفى الثورة البيضاء.

وأوضح المكتب، أن نجاح العملية، يأتي بعد التطورات التي شهدها المستشفى، وضمن تطلعات وخطة الإدارة في التوسع وتطوير الخدمات الطبية.

وأشار مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة بمدينة البيضاء، أن العملية تندرج ضمن تفعيل البرنامج الوطني لزراعة القوقعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية، وبإشراف ومتابعة اللجان المركزية بالوزارة وذلك في خطة لتوطين العلاج بالداخل ودعمه بكافة السبل المتاحة.

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