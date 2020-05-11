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بلدية سبها تعلن بدء مسح عشوائي للكشف عن فيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمدينة، ستبدأ بعمل مسح عشوائي لفئات الاختطار لفيروس كورونا، تحت إشراف إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الامراض.

وأوضحت الغرفة ، أن الفرق ستبدأ بالمرافق العامة والخاصة، والعاملين بالمحلات التجارية والصيدليات والحلاقين والمخابز والمقاهي والمطاعم وبائعي الخضروات والفواكه.

وأعربت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، عن أملها بتعاون المواطنين بالمدينة، من أجل تحديد الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمدينة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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