بلدية سبها تعلن بدء مسح عشوائي للكشف عن فيروس كورونا

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمدينة، ستبدأ بعمل مسح عشوائي لفئات الاختطار لفيروس كورونا، تحت إشراف إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الامراض.

وأوضحت الغرفة ، أن الفرق ستبدأ بالمرافق العامة والخاصة، والعاملين بالمحلات التجارية والصيدليات والحلاقين والمخابز والمقاهي والمطاعم وبائعي الخضروات والفواكه.

وأعربت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، عن أملها بتعاون المواطنين بالمدينة، من أجل تحديد الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمدينة.

