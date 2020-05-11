ليبيا .. علاج مصابي كورونا بهذه الطريقة

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

11 May, 2020

وافقت اللجنة الوطنية الليبية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وجاءت الموافقة عقب تقديم مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس، بحسب بيان المركز اليوم الإثنين.

واشترطت اللجنة موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج.