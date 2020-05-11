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«بركان الغضب»: تدمير سيارتي «غراد» وأخرى محملة بالذخيرة في محور الخلة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت «بركان الغضب» إن المدفعية الثقيلة لقوات حكومة الوفاق دمرت سيارتين مجهزتين بمنصتي إطلاق صواريخ «غراد» في محور الخلة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أن القصف المدفعي أسفر أيضا عن تدمير سيارة محملة بالذخيرة ومقتل عدد من عناصر قوات القيادة العامة، حسب بيان العملية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وفي سياق آخر، كشفت العملية عن انتشال «سرية البنيان» لتفكيك وإزالة الإلغام ومخلفات الحرب «عشرات الألغام» في المنازل بمحور مشروع الهضبة.

ولفتت إلى أن من بين تلك الألغام ما يستخدم ضد المركبات و الآليات، لكن جرى تعديلات عليها بحيث تنفجر حتى بمرور الأفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • من واقع خبرتى فى التعامل مع بركان الكذب ان اقلب الخبر لاصل للخبر الصحيح وهو تدمير سيارات للمليشيات الارهابية

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  • نفس اكذوبة الالغام التى قالوا انها انفجرت بمطار مصراته كلام اطفال فلو كان الجيش الوطنى يريد دخول قلب العاصمة على اشلاء المدنيين لدخل فى اسبوع واحد ولكن الجيش حريص على اهالى طرابلس الداعمين له بدليل تهديد تاجر السيارات المصراتى فى فديو سبق اذاعته لاهالى طرابلس بالدمار لرفضهم المشاركة الى جانب مليشيات مصراته ولو كان اهل طرابلس مع المليشيات ما جلبوا مرتزقة مأجورين لحمايتهم من طوفان الكرامة !!!

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  • المضحك انهم يعترفون بوجود الجيش الوطنى بمحور الخلة بينما يوهمون الخوان انهم يقاتلون الجيش خارج طرابلس تماما ولهذا تجد تناقض فى اكاذيبهم المهم ان المسيرات اختفت لليوم الرابع بعد دك مطارى مصراته ومعتيقة وتعيش الدجاج فى امان رغم انف الخوان !!!!

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