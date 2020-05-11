«بركان الغضب»: تدمير سيارتي «غراد» وأخرى محملة بالذخيرة في محور الخلة

قالت «بركان الغضب» إن المدفعية الثقيلة لقوات حكومة الوفاق دمرت سيارتين مجهزتين بمنصتي إطلاق صواريخ «غراد» في محور الخلة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أن القصف المدفعي أسفر أيضا عن تدمير سيارة محملة بالذخيرة ومقتل عدد من عناصر قوات القيادة العامة، حسب بيان العملية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وفي سياق آخر، كشفت العملية عن انتشال «سرية البنيان» لتفكيك وإزالة الإلغام ومخلفات الحرب «عشرات الألغام» في المنازل بمحور مشروع الهضبة.

ولفتت إلى أن من بين تلك الألغام ما يستخدم ضد المركبات و الآليات، لكن جرى تعديلات عليها بحيث تنفجر حتى بمرور الأفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم.

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