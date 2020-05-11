صيانة منصة شحن تابعة لـ«سرت للنفط»

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز صيانة منصة شحن النفط الخام رقم 6، وخراطيم الشحن أخرى.

ونفذ الأعمال مراقبة العمليات البحرية بإدارة المرافق والشحن، وكان جدول الصيانة الخاص بمنصات الشحن يفترض إجراء عمرة شاملة لها كل خمس سنوات، حسب حالة كل منصة، وآخر عمرة شاملة للمنصة رقم 6 أجريت العام 2007، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وكان المقرر أن تجرى للمنصة العمرة في العام 2012، غير أن الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد حالت دون ذلك، إضافة إلى تعطل منصة الشحن الأخرى رقم 5 وخروجها عن العمل العام 2017، حسب البيان.

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وتمثلت أعمال الصيانة في استبدال ستة خراطيم شحن وسلسلة تثبيت خرطوم الشحن على السفينة وتغيير العوامة المساعدة بحبل الاستقبال، كما جرى إقفال الصمام الرئيسي وفك الخراطيم من المنصة وسحبها إلى مرفأ العمليات البحرية وتغيير المتضرر منها.

مراعاة عدم تلويث البحر

وتعاون فنيو الشركة مع مراقبة حماية البيئة بإدارة السلامة خلال عملية الصيانة لتجن تلويث مياه البحر بالنفط الخام المتبقي بالخط المغمور.

وقاموا الفنيون بسحب النفط من الجزء المتضرر بواسطة مضخة خاصة، وضخ النفط مباشرة إلى خزان مناسب محمول على شاحنة، ليتم نقله إلى موقع التخلص المناسب حسب مواصفات الزيت.

وسحب نحو 12 ألف لتر من النفط الخام من خراطيم الشحن دون حدوث أي تلوث بالنفط سواء لمياه البحر أو على اليابسة.

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