أعلن ما يسمى بالمرصد السوري، الإثنين، مقتل 11 مرتزقا سوريا من الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للوقوف بجانب حكومة الوفاق غير المعتمدة في معاركها ضد الجيش خلال الساعات القليلة الماضية في عدد من المحاور، لترتفع حصيلة القتلى إلى 279 مرتزقا.

وقال المرصد في بيان له إن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأوضح المرصد أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8250 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

وأشار المرصد إلى أنه من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 120 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

The post ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 279 مرتزقا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24