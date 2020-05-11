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«القماطي»: لدينا المئات من الضباط الأتراك في طرابلس إذا استهدفوا سيصبح «حفتر» هدفاً مشروعاً

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم جمعة القماطي رئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير”، والمبعوث الشخصي لفائز السراج في دول المغرب العربي، استهداف السفارة التركية بقذائف مدفعية قبل أيام، وقال: “ليس سراً، لدينا مئات من ضباط الجيش التركي في طرابلس لتنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين المجلس الرئاسي وتركيا، وهناك تنسيق في التدريب والتعاون، وإذا اعتبرت تركيا أن حفتر يستهدف قواتها فسيصبح حينئذ هدفاً مشروعاً لها، وهذا موقف قوي من تركيا، وآثاره ستظهر الأسابيع المقبلة، فهي دولة قوية وجيش قوي وسابع أقوى جيش في العالم، وبالتالي ردها سيكون قوياً وقريباً” على حد قوله.

أضاف “القماطي” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “أبطال بركان الغضب يسطرون البطولات كل يوم، وهذا على المستوى العسكري، لكن على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية الأمر بحاجة إلى مزيد من المجهودات، ونريد أن تكون سفاراتنا في الخارج عبارة عن محاور قتال، خاصةً في دول مثل فرنسا وروسيا وألمانيا”.

وواصل “القماطي” مزاعمه: “حفتر ارتكب أبشع جرائم الحرب في العصر الحديث، لكن مع ذلك لم نصل إلى مستوى يجعل محكمة الجنايات الدولية تقدم له هذا الاتهام بارتكاب جرائم حرب، ونحن أعددنا تقارير لتوصيلها إلى محكمة الجنايات الدولية، ومعلوماتي أنها لم تصل ولا أعرف السبب، يجب أن نقدم أداء قانوني ودبلوماسي يناسب مجهودات الثوار على الأرض” على حد قوله.

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

    • وما قيمة كلاب اردوغان حيث قتل من العشرات من قبل وهل يملك المعتوه قوى عظمى مثل امريكا ومع ذلك يقتل من جنودها العشرات فى افغانستان فالقانون الدولى يتيح للشعوب مقاومة الاحتلال والاتراك محتلون لارض ليبيا وليس الجيش الليبى هو من يعتدى على الارض التركية طز فيك وفى سيدك المعتوه انظر للقيصر وهو يحتقره فى موسكو ولطعه على الباب مدة كبيرة حتى وصل ثم وضع صورة ملكة روسية هزمت الدولة العثمانية ليزله عمدا اثناء الاجتماع خلفهما !!!

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    • This is truly a confession of shock up wh** re ( no dignity or honor) in one of the police stations
      The natural law of miscarriage for some very odd reasons was not applied in your case, where it should have been applied

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  • انت متخلف عقليا فعدد كبير من هؤلاء الاتراك قتلوا قبل وعلى رأسهم قائد القوات التركية فى ليبيا عند ضرب السفينة فى ميناء طرابلس وراينا تحقيقات مع صحفيين كشفوا قتل ضباط مخابرات اتراك فانت حمار كبير فتركيا استخدمت اقصى ما تستطيع وفشلت ولا تستطيع ان تفعل اكثر من ذلك خوفا من دخولها فى حرب اقليمية خاسرة اذا تدخل الجيش المصرى مباشرة بعد استنزاف الاتراك فى المستنقع الليبى ولكن طالما ان الجيش الوطنى يقوم بالواجب بدعم غير مباشر لكسر انف اردوغان فى ليبيا فهذا يكفى مصر حاليا فمسافة السكة لوصول قوات مصرية ضخمة ساعات قليلة عشرات اضعاف كل ماارسله اردوغان من اول يوم الى الان ومصر لديها القوة البحرية السادسة على العالم ومع تعاون فرنسى يونانى انسى ياقمطة !!!

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  • وهل هذه رجوله منكم كأخوان وكحكومة السراج العميله تستوردوا رجال ليتصدوا لجيش بلادكم فسيكون مطلب الرجال الذين احضرتموهم طمع في نساءكم صدق من قال اللي يستحوا ماتوا طيب يا جمعه يا قماطي أستعدوا لابناء زنا اتراك جدد في ليبيا لان من الطبيعي المستعمر يستبيح كل شئ في المستعمره التي يدخلها بيما فيها اعراض نساءها فمبروك علي طرابلس ومصراته ما جلبه لها الأخوان وحكومة السراج العميله من عار الترحيب بعودة الاستبداد التركي الي ليبيا ولماذا جلبتوهم ليدنسوا ارضنا الطاهره هل لأن من تربي منكم علي العبوديه يظل دوما في شوق لعصاة الجلاد . فكان الاولي والاجدر بكم الذهاب اليهم هناك ليستعبدونكم علي ارضهم ولا تآتوا بهم لأرضنا ليستعبدونكم عليها أمام أحرار الوطن الذين لا يرضوا ان تدنس ارض ليبيا  بجحافل الغزاة الأتراك والمرتزقه فبالله عليكم أنظروا كيف كان يستبد الترك بطرابلس”.. حيث كان المواطن الليبي الذي كان يعجز عن دفع الضريبة للعثمانيين، كان يحمل على ظهر جمل أو يجرّ مكتوفاً بذيل حصان، ثم يساق إلى السجن. أما إذا “أفلت من هذا العذاب” وفرّ من جنود الوالي، ففي هذا الحالة يقوم الجنود بإلزام جاره هو، بدفع ما عليه من ضريبة! وبلغ فيهم الظلم، أنهم “لا يسمعون بامرأة جميلة إلا اغتصبوها من زوجها”.إرادة “الوالي العثماني” فوق كل إرادة واتسم ذاك العهد بالظلم والفوضى وسلب الأموال وعدم التقيد بأي شريعة إلا ما تمليه إرادة الوالي .ماحصل في  ليبيا في عهد الاستبداد التركي، فظائع الولاة وما فعلوه بأهل طرابلس، كعادتهم.. الأتراك يخونون أهل الود.. سلموا رقاب “مقاتليهم” الليبيين للمستعمر الإيطالي .ثم واجهت ايطاليا مقاومة شرسة من المقاومين الليبيين الذين شنوا هجمات كبّدت الإيطاليين خسائر جسيمة لولا ان العثمانيون خانوا الليبيين، ونقلوهم من استبداد قتل الالاف منهم علي يد الاترتك الى استعمار ايطالي لم يرحمهم بل زادهم أوجاعاً وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى قدّرت بمئات الآلاف.. واليوم يعود التاريخ بسلطان عثماني جديد يريد إعادة إحياء مجد “الباب العالي” على جثث الليبيين والمرتزقة الإرهابيين من السوريين والعرب والأجانب الذين نظمهم في تنظيمات مسلحة تقاتل بإمرته، ودعمهم بكل الوسائل ليكونوا جيشاً انكشارياً عثمانياً جديداً ينتقلون ويقاتلون بحسب رغبة “الباب العالي”.

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  • The militias in Tripoli have killed innocent people, always tell lies and the president of the National accord government can do nothing about the criminals. Tripoli government must leave the citizens of
    Tripoli. We can not leave the criminals and Turkey destroy our country
    Current Tripoli Government is more dangerous than the coronavirous and the World should help the Libyan army to fight the terrorism

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    • اهل طرابلسر عليكم بالجهاد في هذا الشهر المبارك بكل ما استطعتم ولو بكلمة ضد المستعمر التركي النجس وضد الخونة والعملاء
      The militias in Tripoli have killed innocent people, always tell lies and the president of the
      National accord government can do nothing about the criminals. Tripoli government must leave the citizens of Tripoli. We can not leave the criminals and Turkey destroy our country
      Current Tripoli Government is more dangerous than the coronavirous and the World should help the Libyan army to fight the terrorism
      مبروك علي طرابلس ومصراته ما جلبه لها الأخوان وحكومة السراج العميله من عار الترحيب بعودة الاستبداد التركي الي ليبيا ولماذا جلبتوهم ليدنسوا ارضنا الطاهره هل لأن من تربي منكم علي العبوديه يظل دوما في شوق لعصاة الجلاد . فكان الاولي والاجدر بكم الذهاب اليهم هناك ليستعبدونكم علي ارضهم ولا تآتوا بهم لأرضنا ليستعبدونكم عليها أمام أحرار الوطن الذين لا يرضوا ان تدنس ارض ليبيا بجحافل الغزاة الأتراك والمرتزقه فبالله عليكم أنظروا كيف كان يستبد الترك بطرابلس”.. حيث كان المواطن الليبي الذي كان يعجز عن دفع الضريبة للعثمانيين، كان يحمل على ظهر جمل أو يجرّ مكتوفاً بذيل حصان، ثم يساق إلى السجن. أما إذا “أفلت من هذا العذاب” وفرّ من جنود الوالي، ففي هذا الحالة يقوم الجنود بإلزام جاره هو، بدفع ما عليه من ضريبة! وبلغ فيهم الظلم، أنهم “لا يسمعون بامرأة جميلة إلا اغتصبوها من زوجها”.إرادة “الوالي العثماني” فوق كل إرادة واتسم ذاك العهد بالظلم والفوضى وسلب الأموال وعدم التقيد بأي شريعة إلا ما تمليه إرادة الوالي .ماحصل في ليبيا في عهد الاستبداد التركي، فظائع الولاة وما فعلوه بأهل طرابلس، كعادتهم.. الأتراك يخونون أهل الود.. سلموا رقاب “مقاتليهم” الليبيين للمستعمر الإيطالي .ثم واجهت ايطاليا مقاومة شرسة من المقاومين الليبيين الذين شنوا هجمات كبّدت الإيطاليين خسائر جسيمة لولا ان العثمانيون خانوا الليبيين، ونقلوهم من استبداد قتل الالاف منهم علي يد الاترتك الى استعمار ايطالي لم يرحمهم بل زادهم أوجاعاً وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى قدّرت بمئات الآلاف.. واليوم يعود التاريخ بسلطان عثماني جديد يريد إعادة إحياء مجد “الباب العالي” على جثث الليبيين والمرتزقة الإرهابيين من السوريين والعرب والأجانب الذين نظمهم في تنظيمات مسلحة تقاتل بإمرته، ودعمهم بكل الوسائل ليكونوا جيشاً انكشارياً عثمانياً جديداً ينتقلون ويقاتلون بحسب رغبة “الباب العالي”.

      رد

  • ما العمل يا اجموعه لو الذين جلبتوهم ليعطوكم دفعه رجوله فاقدينها انتم لو هؤلاء جاءوا في منتصف طريق الحرب وقالوا لكم نريد نساءكم الي جانب دولارتكم فماذا ستصنعوا اعتقد انه
    ( من هان يسهل الهوان عليه وما الجرح في الميت بآلامو) ضمائركم وشرفكم ميت فسوف لا تشكل لكم أي مشكله تقديم نساءكم والرجل منكم سيقول للاتراك باهي بس شرط ما تباتش عندك ساعه زمان وترجع آصله الصغار برواحهم وانا في الجبهه

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