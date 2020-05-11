صالح يتفق مع أكاديميين على تشكيل هذه اللجان

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

11 May, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى عدداً من أساتذة جامعات بنغازي وعمر المختار وطبرق ومجلس الخبراء والنخب وتكتل المجتمع الديمقراطي والتكتل الفيدرالي وخبراء من مجلس التخطيط العام.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” إنه جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشأن الليبي والمبادرة التي طرحها وقدمها رئيس مجلس النواب للشعب الليبي حيث نوقشت باستفاضة هذه المبادرة في الاجتماع الذي انتهى لتشكيل لجنتان إحداهما تتعلق بدراسة المبادرة ولجنة أخرى تتصل بكافة الأطراف للمناقشة ووضع الحلول المناسبة بما يخدم المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا وفي مقدمتها محاربة الإرهاب والفوضى في البلاد والتي يقوم بها الجيش الوطني الليبي.