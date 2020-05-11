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قنونو: استهداف قاعدة الوطية بـ 3 ضربات جوية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو إن سلاح الجو نفذ ثلاث ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية ومحيطها أمس الأحد.

وأشار قنونو إلى أن القصف أسفر عن تدمير آليات عسكرية وسقوط عشرة عناصر من قوات القيادة العام بين قتيل ومصاب، حسب بيان عملية «بركان الغضب»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وكانت العملية أعلنت تدمير المدفعية الثقيلة لقوات حكومة الوفاق سيارتين مجهزتين بمنصتي إطلاق صواريخ «غراد» في محور الخلة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أن القصف المدفعي أسفر أيضا عن تدمير سيارة محملة بالذخيرة ومقتل عدد من عناصر قوات القيادة العامة، حسب بيان اليوم الإثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • بعد كذبة الغام مطار مصراته الا تستحى من الكذب ياحمار مش ناقص انك تقول ان الطائرات المسيرة اسرت عدد من الجنود ووين ياحمار السيطرة على ترهونة يابن الميبون بعد دك مطارى مصراته ومعتيقة المسيرات بح كما يقول عادل امام فى فيلم اردوغان احمق اردوغان التسيرة راحت التسيرة راحت فيلم مرجان احمد مرجان

    رد

    • تتكلم عن الكذب والصدق كثيرا.

      مع العلم أن قناة الحدث الموالية للحوافر أدعت دخول جماعة هفتر لمنطقة بوسليم!
      افلا تستحي من الكذب, ثم قال “ابناءها” وهم مجرد 16 خلية نائمة نصفها غير مسلح حتى.

      نعم القصف الجوي مستمر وبقوة على قاعدة الوطية, بأعتراف حسابات مقربة من جماعة حفتر

      رد

    • النتائج الكبرى لعملية عاصفة السلام:
      1- اخراج الوطية من الخدمة شبه كليا
      دليل ذلك: انعدام طيران الكرامة من المنطقة الغربية, اما اخبار قصف زوارة وغريان والعجيلات ومصراتة وطرابلس هي اخبار وهمية. فهي غير متواترة وبعضها مفنذة من حساب صلاح الأطيوش نفسه والطيران التركي مستمر.
      2- استرجاع صبراتة والساحل الغربي (مضى أقل من شهر على ذلك)
      3- الهجوم على الوطية وقتل قياداتها
      4- الهجوم على ترهونة من عدة محاور
      5- قطع امداد الوقود والأمداد العسكري
      6- معركة كبرى في بوقرين سقطت فيها مروحية ومسيرة وعشرات الدبابات والمراكب والجنود من هفتر في كمين الفراولة
      نتائج عملية طيور أبابيل:
      1- قصف مدنيين
      2- قصف مدنيين
      3- قصف المدنيين
      4- اخبار كاذبة
      5- القبض على الخلايا النائمة

      رد

      • Another tea maker or a belly dancer to Turks, Syrians & the Chadians
        Many stinky & rotten sewer rats are forced to surface due to so many of the them in Tripoli piled up trash or its clogged up sewer
        Tea time & dance show now & make sure the diseased Syrians bring their drugs with them
        Tea time and belly dance show now