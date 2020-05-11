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«بن طاهر»: «حفتر» أصبح في مواجهة مباشرة مع «تركيا العظمى»

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الطاهر بن طاهر، مدير إدارة البعثات السابق، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” باعتباره “محلل سياسي” إن: “التعويل على المجتمع الدولي كالتعويل على السراب في وسط الصحراء، لكن الموقف الدولي ينبع من الموقف الإقليمي في حقيقة الأمر” على حد قوله.

أضاف “بن طاهر” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “رأينا اليوم بيان الخارجية التركية الذي كان في غاية الأهمية، وحوى على جملة مفتوحة وهي المصالح التركية، بما يعني أن محور الشر المتمثل في حفتر وداعميه قد صار في مواجهة مباشرة مع قوة عظمى وهي تركيا” على حد قوله.

وتابع “بن طاهر”: “لا يجب أن نعول على الموقف الدولي، إنما الموقف الإقليمي، لأن الموقف الدولي هو تطور للموقف الإقليمي، ونتوقع نتائج أخرى جديدة، وعملية إيريني لن تستمر طويلاً، وستذهب قريباً ولا تمثل أي انعكاس حقيقي، والدول الكبرى بدأت تلف خيط مشنقة حفتر، وتسميته صراحة من قبل الأمم المتحدة أمر مهم، والعالم لن يسكت على الإجرام والفشل معاً” على حد زعمه.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مبروك علي طرابلس ومصراته ما جلبه لها الأخوان وحكومة السراج العميله من عار الترحيب بعودة الاستبداد التركي الي ليبيا ولماذا جلبتوهم ليدنسوا ارضنا الطاهره هل لأن من تربي منكم علي العبوديه يظل دوما في شوق لعصاة الجلاد . فكان الاولي والاجدر بكم الذهاب اليهم هناك ليستعبدونكم علي ارضهم ولا تآتوا بهم لأرضنا ليستعبدونكم عليها أمام أحرار الوطن الذين لا يرضوا ان تدنس ارض ليبيا  بجحافل الغزاة الأتراك والمرتزقه فبالله عليكم أنظروا كيف كان يستبد الترك بطرابلس”.. حيث كان المواطن الليبي الذي كان يعجز عن دفع الضريبة للعثمانيين، كان يحمل على ظهر جمل أو يجرّ مكتوفاً بذيل حصان، ثم يساق إلى السجن. أما إذا “أفلت من هذا العذاب” وفرّ من جنود الوالي، ففي هذا الحالة يقوم الجنود بإلزام جاره هو، بدفع ما عليه من ضريبة! وبلغ فيهم الظلم، أنهم “لا يسمعون بامرأة جميلة إلا اغتصبوها من زوجها”.إرادة “الوالي العثماني” فوق كل إرادة واتسم ذاك العهد بالظلم والفوضى وسلب الأموال وعدم التقيد بأي شريعة إلا ما تمليه إرادة الوالي .ماحصل في  ليبيا في عهد الاستبداد التركي، فظائع الولاة وما فعلوه بأهل طرابلس، كعادتهم.. الأتراك يخونون أهل الود.. سلموا رقاب “مقاتليهم” الليبيين للمستعمر الإيطالي .ثم واجهت ايطاليا مقاومة شرسة من المقاومين الليبيين الذين شنوا هجمات كبّدت الإيطاليين خسائر جسيمة لولا ان العثمانيون خانوا الليبيين، ونقلوهم من استبداد قتل الالاف منهم علي يد الاترتك الى استعمار ايطالي لم يرحمهم بل زادهم أوجاعاً وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى قدّرت بمئات الآلاف.. واليوم يعود التاريخ بسلطان عثماني جديد يريد إعادة إحياء مجد “الباب العالي” على جثث الليبيين والمرتزقة الإرهابيين من السوريين والعرب والأجانب الذين نظمهم في تنظيمات مسلحة تقاتل بإمرته، ودعمهم بكل الوسائل ليكونوا جيشاً انكشارياً عثمانياً جديداً ينتقلون ويقاتلون بحسب رغبة “الباب العالي”.

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  • The militias in Tripoli have killed innocent people and the National accord government can do nothing about the criminals. Tripoli government must leave the citizens of Tripoli. We can not leave the criminals and Turkey destroy our country

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  • مخلل خلل متخلف مثل اى اخوانى فجيش الدعارة التركى هزم فى كل مكان فعل استطاع اردوغان الجبان ان ينقذ الاخوان فى مصر والسودان حيث مرسى الذى وعده بالعودة للقصر عاد للقبر ومرشد عام الاخوان ونائبه الاول الشاطر وكبار قيادات الاخوان فى السجن منذ سبع سنوات والبشير الاخوانى الحقير وين الان ياحقير فى السجن اما اردوغان فمجرد كلب مسعور ينبح حسب رغبة ترامب او بوتن بدليل انه عندما خرج عن اتفاق ترامب فى شمال سوريا شده من زيله ورجعه وقال له يااحمق متجاوزا الاعراف الدبلوماسية وقال له بتغريدة منى ادمر اقتصادك والحمد لله جائحة الكورونا قامت بالواجب ربنا ما يحرمك من الهبل

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  • يا بن طاهر العظيم الله.تمجيد المستعمر مهنة ورثتموها أبا عن جد وكذالك باعتبارك من اسلاف السلاجقه فوصفهم بالعظماء اقل ما يمكنك قوله

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