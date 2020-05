الوطني لمكافحة الأمراض يبدأ تجارب استخدام ” بلازما المتعافين ” لعلاج مصابي كورونا

وافقت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات الطبية،

الأحد، على البدء في تجارب استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر

للعلاج.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الموافقة جاءت عقب تقديم

مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض

باستخدام بلازما المتعافيين في علاج الإصابات الحرجة، مشددة على ضرورة موافقة المصاب

قبل استعمال البلازما في عملية العلاج مع التأكد من خلو البلازما المستخدمة من أي أمراض

معدية أخرى.

يشار إلى أن بلازما المتعافيين

من فيروس كورونا مثبت علميا في علاج حالات كورونا عالميا.

