قال الصحفي المستقل على أوحيدة، الإثنين، إن ‏المصالحة بين أطراف النزاع في ليبيا ممكنة و متاحة ولكنها بحاجة إلى رجال النوايا الحسنة.

وحدد أوحيدة في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدد من العناصر للمصالحة، وهي جمع السلاح، و تجريد المليشيات من السلاح، وعدم التواطؤ مع المليشيات، و وقف أي تدخل أجنبي، و إحقاق العدالة بقوة القضاء والمساءلةثم الاحتكام للشعب.

وأشار أوحيدة في تغريدة سابقة أن ما يحدث في ليبيا الأن هو حرب تحرير، لافتا إلى أن الخارجية التركية هددت باستهداف الجيش وهو ما يعد تطور خطير في الأزمة في ليبيا.‏

The post أوحيدة : المصالحة في ليبيا ممكنة ولكنها تحتاج إلى رجال النوايا الحسنة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24