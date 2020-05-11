أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع حصيلة قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 279 شخص بينهم 13 طفل مؤكدا أن عدد المجندين وصل إلى نحو 12 ألف شخص منهم 8510 وصلوا بالفعل لليبيا و 3450 وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب

وقال عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن المرصد وثق مقتل 11 مرتزق خلال الساعات والأيام القليلة الماضية بمحاور عدة في ليبيا وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 279 مقاتل بينهم 13 طفل دون سن الـ 18، مشيرا إلى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، موضحا أن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات بمحاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأكد عبد الرحمن أن المرصد رصد وصول دفعة جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية، مؤلفة من نحو 260 مرتزق، ليبلغ بذلك تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8510 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3450 مجند.

وأشار عبد الرحمن أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 120 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.