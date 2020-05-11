سبها .. بدء عملية المسح العشوائي للكشف عن فيروس كورونا

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية سبها،

الاثنين، عن بدء فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمدينة، بعمل مسح عشوائي للفئات الأكثر

عرضة للإصابة بفيروس كورونا، تحت إشراف إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني

لمكافحة الامراض.

وأوضحت الغرفة، فى

بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الفرق

ستبدأ بالمرافق العامة والخاصة، والعاملين بالمحلات التجارية والصيدليات والحلاقين

والمخابز والمقاهي والمطاعم وبائعي الخضروات والفواكه، معربة عن أملها في تعاون المواطنين

بالمدينة، من أجل تحديد الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمدينة.

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