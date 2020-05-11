أمن بنغازي توجه بالتشديد على المحلات التقيد بمواعيد الحظر

أصدر مُدير أمن بنغــازي رئيس الغُرفة الأمنية المُشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونـا بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز؛ تعليماته المُشددة لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي؛ بالتشديد على المحلات بالتقيد بمواعيد الحظر.

وتتضمن التعليمات بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي إغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق والتشديد على التقيد التام لمحال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق أثناء ساعات الحظر المسموح بها، وهي عند الساعة الـ6 مساءً بحيث تغلق جميع المحال التجارية دون استثناء، والتشديد على إغلاق كافة الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى، واستمرار فتح الصيدلايات فقط على مدار الساعة.

وشدد مدير أمن بنغازي بتوجيه هذه التعليمات العاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.