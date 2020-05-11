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قطر تصدر بيانا شديد اللهجة ضد عمليات قوات حفتر

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / روسيا اليوم
روسيا اليوم
مصدر الخبر / روسيا اليوم

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف “الجيش الليبي” بقيادة خليفة حفتر مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، ودعت العالم لوقف ما أسمته “عبث اللواء المتقاعد حفتر بأرواح الليبيين”.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان اليوم، إن “مثل هذا الأفعال غير المسؤولة تعد مؤشرا على عدم اكتراث هذه المليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، كما أنها لم تلق بالا إلى شهر رمضان المبارك وحرمته”.

وأضاف البيان “تؤكد دولة قطر أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي الشقيق”.

وجدد البيان دعوة قطر للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي “للاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية وإيقاف قوات اللواء المتقاعد حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع”.

المصدر:”قنا”

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روسيا اليوم

روسيا اليوم

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تعليقات

  • طز فى نملة قطر وعلى راسها الميبونة موزه وبعلها البغل حمد الميت سريريا بالكورونا

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  • فعلا إذا كنت قطري بنغالي فاقد الشرف إبن قحبة فقل ماشئت، خربوا ليبيا ونشروا فيها الدمار والقتل والإرهاب وجاءوا بالمرتزقة من شتى أصقاع الأرض حتى يحكم حزب الفساد اولاد الحرام الإخونجية المفلسين ثم يتكلموا بإسم الشعب الليبي وكأنهم أبرياء من كل شيء

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  • ابن القحبة تميم وأبوه الزنيم العتل وميبون خارجيته والله لو كان عندنا حدود مشتركة معكم الا ما نعملوا فيكم ما نبو يا فروخ القحبة عملاء الصهيونية يا انجاس لكن الزمن دوار ولن ننسى ما فعلتوه بليبيا من خلال الخونة وسنحاسبهم بقدرة الله كلبا كلبا وإن غدا لناظره قريب .

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  • لا وطي ذيل اللوقي جعر ونظام الحمدين الأرهابي وزعيم المثليين ربيب بني صهيون اردوغان دور الدعاره بعد ما مرغ الرئيس حفتر انوفهم بالقذاره نعرو ونهقو وهزو ايالهم .

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