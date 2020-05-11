النويصري يتفقد الدوريات الأمنية في طرابلس

قام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري رفقة مدير إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة مقدم عبدالحكيم محمد صالح بجولة تفقدية على الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون داخل العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه الجولة تهدف للاطلاع على سير العمل والمهام التي كلفت بها إدارة إنفاذ القانون في الحفاظ على الأمن داخل العاصمة طرابلس والجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

يشار إلى أن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس تم استحداثها خلال الفترة الماضية وأوكلت لها مهام حفظ الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ومساندة الأجهزة الأمنية لضمان نجاح سير العملية الأمن للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة لبسط الأمن وتأدية الواجب الأمني خدمةً للصالح العام.