لجنة الأخلاقيات الطبية توافق على إستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج

ليبيا – وافقت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات الطبية على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لفت إلى أن الموافقة جاءت عقب تقديم مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستخدام بلازما المتعافيين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس.

واشترطت اللجنة موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج مع التأكد من خلو البلازما المستخدمة من أي أمراض معدية أخرى.

يُشار إلى أن بلازما المتعافيين من فيروس كورونا مثبت علميا في علاج حالات كورونا عالميا.

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