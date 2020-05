طالب رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة فيروس كورونـا ببنغازي، عادل

عبدالعزيز، الاثنين، جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة،

بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة فيروس

كورونا التابعة للحكومة المؤقتة .

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، فى بيان له عبر الصفحة

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن اللجنة العليا طالبت بأغلاق كافة المحال التجارية، ومتابعة تطبيق الإجراءات

الوقائية بمحال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار

واللحوم ، فضلا عن تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد الفتح والغلق أثناء ساعات الحظر

المسموح بها ، وهي عند الساعة الـ6 مساءً، بحيث تغلق جميع المحال التجارية دون استثناء

.

كما طالبت بالتشديد على إغلاق كافة الأندية الرياضية، والشعبية،

وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى ، مؤكدة على معاقبة المخالفين

لقرارات الإغلاق والحظر .

The post مكافحة كورونا ببنغازي تشدد على إغلاق المحال التجارية دون استثناء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24