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«الشح»: «السراج» يكتفي بالبيانات الركيكة بعد منتصف الليل وليست لديه قيادة أو مسئولية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أشرف الشح، مستشار “مجلس الدولة الاستشاري” السابق، إن: “أخطاء فائز السراج كثيرة، ففي في يناير 2016، بعد أسبوعين من الاتفاق السياسي وتسمية المجلس الرئاسي، فؤجئنا بذهاب فائز السراج إلى المرج، حينما كان هناك حفتر، والاتفاق السياسي يحذر على رئيس المجلس أن ينفرد بالقرار، والسراج قفز على كل ذلك، وذهب إليه برجليه، لأنه أراد أن يتقاسم معه السلطة، كما في باريس 1، وللأسف هو محتكر لكل الصلاحيات، ولسنا اليوم في محل حساب، لكن تنقصنا القيادة السياسية التي توازي بطولات الأبطال في الميدان في الحرب الحالية” على حد قوله.

أضاف “الشح” في مداخلة تلفزيونية عبر “سكايب” مع قناة “فبراير” – الذراع الإعلامية لما يعرف بثوار فبراير – مساء أمس الأحد: “لم نر رئيس المجلس الرئاسي يخرج للناس ليطمئنهم، مكتفياً ببيانات ركيكة بعد منتصف الليل، لا توجد لديه قيادة أو مسئولية، بغض النظر عن الانتصارات التي نسجلها كل يوم، وهي التي تجعل حفتر أن يواصل وحشيته بقصف المناطق المدنية التي لا تشكل أي خطر عليه، وهو لم يأتي مخلصاً للأبرياء، بل طالباً للسلطة” على حد زعمه.

وتابع “الشح”: “السراج مرتبك، فيخرج مرحباً بالمبادرات في إشارة إلى مبادرة عقيلة صالح، في حين يخرج حمودة سيالة ويقول لا يوجد حوار مع حفتر، وهذا الكلام لم يعد يفيد، هو فقط للاستهلاك الشعبي، وهو لم يأخذ أي قرار سياسي شجاع ضد الدول الداعمة لحفتر بعد 16 شهر من العدوان”.

وأردف قائلاً: “يجب رفض عملية إيريني ووقف التعامل معها، والفرنسيين يستعجلون لأنهم أدركوا انهيار حليفهم الذي فشل في السيطرة على طرابلس، ولا يجب أن نعطي لهذا الأمر أكثر من حجمه، لكن يجب أن نتخذ مواقف ضد الدول التي ترعى هذه العملية، يتجاوز حتى رفض وزارة الخارجية، ويجب تعطيل بعض المصالح الفرنسية في ليبيا، والعدوان لن ينتهي إلا بيد الرجال في الميدان، أما المواقف السياسية لإحراج بعض الدول في المحافل الدولية مطلوب لممارسة الضغط على حلفاء حفتر، هناك العديد من الخطوات لكن لا نرى إلا نياماً لا يخرجون للناس للتحدث إلا عندما يقتلون” على حد قوله.

وواصل “الشح”: “قوات حفتر لم يعد لديهم إلا بتث الفوضى، وإيهام بعض الخلايا النائمة في الداخل أنهم قادرون على الدخول، وهذ حدث بالأمس في منطقة بوسليم، وهم يريدون الوصول إلى أي نتيجة وهذا من الناحية العسكرية مؤشر فشل، فكل يوم يفقدون مساحات ومقاتلين، وهم لا يستحون من الكذب، وفقدوا معاني الرجولة والأخلاق” على حد قوله.

 

 

 

 

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شن ايقولوله هذا 24 ساعة وانت تنتقد الباين أنك غاير من السراج وخصوصا بعد ما خدموك عندهم وبعدين طردوك
    تباهي اهو حصلت خدمة سادك كل مرة يطلعوا فيك في الإذاعة رزقه أكذب بس ويدفعولك على قيس كذبك شني نعمان بن عثمان يكذب خير منك
    والا سليمان دوغه
    والله مفروض ايديرولكم سباق في الكذب ويكون حكم السباق الصادق الغرياني ومعاونه علي الصلابي

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  • ياشح السراج مثلك ميبون اخر من يعلم بما يحدث فكل انكسارت المليشيات العثمانية ادارة المعتوه المتخلف عقليا فهو حاصل على دبلوم وغبى جدا كل ما قاله من قبل حدث عكسه قال انه لازم مرسى يرجع القصر فدفن فى القبر وظل يولو مثل النساوين لغاية ما نسى الموضوع

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  • بعد ان راينا هذه الصراصير الاخوانية الغبية والمتخلفة عقليا خرجت من بلاعة فبراير نقول ملعون فبراير وام فبراير الله يرحمك يامعمر كان المفروض تحرقهم وتخلصنا منهم فهم جمعوا كلا صفات الصهيونية والنازية والبربرية والماسونية والمغولية من شر ما خلق ابليس جنبهم ملاك

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  • ياشح انت شحيح فى عقلك وتستحق ان اشخ على رأسك الغبية حتى تفهم

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  • انت تعلم يا اشرف الشخه ان القياده بيد الاتراك بعدما سلمتموها لهم انتم عائعين والسراج لا يحك ولا يصك وهم لا يعلموا فيه بتحركاتهم وبخططهم فالعميل لا قدر له ولا احترام يحظي به ممكن باع وطنه لهم

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