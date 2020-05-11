المرصد السوري: 279 قتيلا في صفوف المرتزقة “بينهم أطفال”

ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا والتي أرسلت عناصرها لدعم حكومة الوفاق في ليبيا إلى 279 مقاتلا بينهم 13 طفلا دون سن الـ 18.

وكشف المرصد السوري عن توثيقه مقتل 11 من “مرتزقة” تركيا خلال الأيام القليلة الماضية على محاور عدة في ليبيا.

وتعود تبعية القتلى –وفقا للمرصد السوري- إلى فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، حيث لقوا حتفهم خلال الاشتباكات في محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، وعدة مناطق أخرى في ليبيا.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد وصلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مكونة من نحو 260 عنصرا، ليرتفع تعداد المجندين من الفصائل السورية الموالية لتركيا للقتال في ليبيا إلى نحو 8510 مرتزقة، بينهم أفراد غير سوريين، فيما بلغ عدد المجندين من حملة الجنسية السورية الذين وصلوا معسكرات التدريب التركية نحو 3450 مجندا، وفقا للمرصد.

يشار إلى أن عدد الأطفال القُصّر الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 بلغ 120 طفلا، تعود تبعية غالبيتهم لفرقة “السلطان مراد”، وجرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر التي دفعت بهم إلى أتون الحرب ليكونوا ضحايا تحقيق الأهداف التركية في ليبيا.

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