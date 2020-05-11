مدير أمن بنغازي يصدر تعليماته المُشددة لجميع الأجهزة الأمنية بإغلاق كافة المحال التجارية

ليبيا – أصدر مُدير أمن بنغــازي رئيس الغُرفة الأمنية المُشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونا بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز تعليماته المُشددة لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغازي بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق.
العميد عبدالعزيز شدد بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي على تقيد محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم بإتخاذ كافة الأجراءات الإحترازية والوقائية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق اثناء ساعات الحظر المسموح بها وهو عند الساعة الـ6 مساءً بحيث تغلق جميع المحال التجارية دون استثناء والتشديد على اغلاق كافة الأندية الرياضية والشعبية وصالونات الحلاقة والتجميل ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى واستمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة.
كما وجه هذه التعليمات العاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغازي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.
هذا وتأتي تعليمات مدير مديرية أمن بنغازي بناءً على التعليمات المُشددة الصادرة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة -رئيس اللجنة العُليـا لِمكافحة وباء كورونا لفريق عبدالرازق الناظوري وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
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