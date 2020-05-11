رماية بالأسلحة وإعطاب لأجهزة التنفس الصناعي بمستشفى الجلاء بنغازي

قالت مصادر مطلعة إن مخربين قاموا بإعطاب أجهزة التنفس الصناعي في غرفة العناية بمستشفى الجلاء بنغازي وعددها 8أجهزة كما تم تكسير المعدات الطبية من قبل مرافقين لأحد المرضى.

وأوضحت المصادر أن أحد المرافقين للمريض أطلق النار بواسطة سلاح رشاش داخل قسم العناية والإسعاف بالمستشفى ما أدى إلى إصابة الأجهزة الطبية بالعناية وانتشر الهلع والخوف بين العناصر الطبية التي غادرت المستشفى عقب تدخل نقطة أمن المستشفى.

وبحسب المصادر فقد تم نقل جميع المرضى من قسم العناية بمستشفى الجلاء إلى مركز بنغازي الطبي.

يشار إلى أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي كان قد استكمل مؤخرا مشروع الصيانة الجذرية لمبنى اﻹسعاف والطوارئ وأقسام العناية المركزة والحروق وزيادة السعة السريرية إضافة إلى استكمال مبنى التعليم الطبي عبر استكمال مدرج المحاضرات حسب المواصفات والمعايير المتعارف عليها، واستكمال القاعة التعليمية المخصصة لتدريب اﻷطباء وطلبة الامتياز.

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