قنونو: استهداف 3 سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين في قاعدة الوطية

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو إن سلاح الجو نفذ ستة ضربات جوية داخل قاعدة الوطية الجوية اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن القصف استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات القياد العامة، حسب بيان عملية «بركان الغضب»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وكان قنونو أعلن أمس الأحد، توجيه سلاح الجو ثلاث ضربات جوية على القاعدة ومحيطها ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية وسقوط عشرة عناصر من قوات القيادة العام بين قتيل ومصاب.

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