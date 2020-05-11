أوضاع صعبة يكابدها الليبيون العالقون في الخارج

تقرير

علق الكثير من المواطنين الليبيين مع تفشي وباء كورونا حول العالم وإيقاف حركة الطيران بين الدول في عديد الدول حول العالم.

واتخذت إجراءات كثيرة من قبل الحكومتين لإرجاع بعض الليبيين ولكن هذه الإجراءات لم تترجم على أرض الواقع إلا بالقليل، فالحكومة الليبية بدأت بإرجاع العالقين بدولة مصر والأردن، في حين شرعت حكومة الوفاق هي الأخرى في إحضار العالقين في تركيا وتونس، ولكن الكثير من المواطنين في الدول الأخرى يناشدون المسؤولين بضرورة إرجاعهم دون أن يتلقوا ردودا واضحة أو إجابات صريحة.

وطالب العالقون في السودان المسؤولين بإرجاعهم في أسرع وقت ممكن، نظرا للظروف التي يعيشونها هناك، إضافة إلى تحميلهم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم للجهات المعنية في الدولة الليبية التي تركت وحيدين يواجهون مصيرهم.

وفي أوكرانيا أيضا طالب العالقون وبشكل عاجل بضرورة التنسيق وإرجاعهم إلى أرض الوطن في أسرع ما يمكن وذلك بعد اكتمال إجراءات العزل الصحي والكشوفات الطبية اللازمة.

ولايزال الكثير من المواطنين في عدد من الدول يناشدون الحكومات بسرعة إرجاعهم مع تطبيق كافة المعايير الصحية المطلوبة من قبل المنظمة العالمية للصحة فحتى المواطنون العالقون في مصر لم يتم استكمال إجلاءهم ولازال المئات منهم عالقون هناك ويعانون أوضاعا معيشية صعبة.

ويبقى المواطنون العالقون هم المتضرر الأكبر في ظل تصارع الحكومات وتسارع الأحداث في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية