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أوضاع صعبة يكابدها الليبيون العالقون في الخارج

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

علق الكثير من المواطنين الليبيين مع تفشي وباء كورونا حول العالم وإيقاف حركة الطيران بين الدول في عديد الدول حول العالم.

واتخذت إجراءات كثيرة من قبل الحكومتين لإرجاع بعض الليبيين ولكن هذه الإجراءات لم تترجم على أرض الواقع إلا بالقليل، فالحكومة الليبية بدأت بإرجاع العالقين بدولة مصر والأردن، في حين شرعت حكومة الوفاق هي الأخرى في إحضار العالقين في تركيا وتونس، ولكن الكثير من المواطنين في الدول الأخرى يناشدون المسؤولين بضرورة إرجاعهم دون أن يتلقوا ردودا واضحة أو إجابات صريحة.

وطالب العالقون في السودان المسؤولين بإرجاعهم في أسرع وقت ممكن، نظرا للظروف التي يعيشونها هناك، إضافة إلى تحميلهم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم للجهات المعنية في الدولة الليبية التي تركت وحيدين يواجهون مصيرهم.

وفي أوكرانيا أيضا طالب العالقون وبشكل عاجل بضرورة التنسيق وإرجاعهم إلى أرض الوطن في أسرع ما يمكن وذلك بعد اكتمال إجراءات العزل الصحي والكشوفات الطبية اللازمة.

ولايزال الكثير من المواطنين في عدد من الدول يناشدون الحكومات بسرعة إرجاعهم مع تطبيق كافة المعايير الصحية المطلوبة من قبل المنظمة العالمية للصحة فحتى المواطنون العالقون في مصر لم يتم استكمال إجلاءهم ولازال المئات منهم عالقون هناك ويعانون أوضاعا معيشية صعبة.

ويبقى المواطنون العالقون هم المتضرر الأكبر في ظل تصارع الحكومات وتسارع الأحداث في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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